В Алексеевке геронтоволонтеры привели в порядок могилы советских солдат

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:30:20+03:00

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В Алексеевском городском округе прошла благотворительная акция «Нет забытых могил». В преддверии Дня памяти и скорби геронтоволонтеры добровольческого движения «Дари добро» местного отделения центра «Серебряные волонтеры Белгородчины» привели в порядок заброшенные захоронения ветеранов Великой Отечественной войны.

Добровольцы убрали братскую могилу, места захоронения солдат, очистили памятники от листвы и травы, поправили покосившиеся кресты, собрали весь мусор вокруг могил.

Время многое разрушает: не вечны люди, не вечны камни, не вечен даже свет далеких звезд. Но пока мы живы, пусть могилы тех, кто отстоял нашу Родину, будут неподвластны времени.

ИСТОЧНИК KP.RU