2020-06-17T13:15:47+03:00
Общество

Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту

Компания организует всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

После успеха турнира 2019 года компания решила расширить географию соревнований на всю Россию. В борьбе за главный приз геймерам понадобится только смартфон и быстрый 4G-интернет. Общий призовой фонд в этом году увеличился вдвое до 2,1 млн рублей. Регистрация бесплатна и открыта абонентам всех операторов связи: она стартовала 15 июня на платформе Cyberhero.

Карантинные ограничения привели к резкому росту популярности мобильных игр во всем мире – таковы результаты исследования компании Newzoo. При этом «мобильные геймеры увлеклись киберспортом больше, чем когда-либо раньше». Мобильный гейминг имеет самый низкий барьер для входа: более 2/5 населения мира владеют смартфоном и многие игры для этих девайсов бесплатны. По прогнозам экспертов Newzoo, сегмент мобильных игр в этом году будет расти быстрее остальных: доход от них во всем мире увеличится на 13,3% до $77,2 млрд.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде из дома по улице Преображенской выпала девушка
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
В Белгородском районе в 100 метрах от государственной границы в багажнике авто обнаружили гражданина Нигерии
До 15% от стоимости недвижимости Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой
В Губкине пассажирка автомобиля пострадала, ударившись головой о лобовое стекло
Белгородские сотрудники МЧС спасли стрижа, запутавшегося в веревках
Лучшего белгородского директора определят в БелИРО
В Белгороде автоинспекторам пришлось догонять 19-летнего водителя без прав
Валуйский городской округ Белгородчины позеленел
В Белгородской области соседи выяснили отношения с помощью вил
В Белгородской филармонии пройдет онлайн-концерт ко Дню медика
Tele2 подготовила сеть к летнему сезону
В Белгородской области в автоавариях пострадало четырнадцать детей-пассажиров
В администрации города Белгорода — новый заместитель главы по экономике
На Белгородчине освободившимся из тюрьмы помогают наладить быт и трудоустроиться
Житель Нового Оскола украл с пенсионной карточки матери 330 тысяч рублей
После карантина большинство россиян будут искать подработку