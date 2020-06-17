2020-06-17T12:13:14+03:00
Общество

До 15% от стоимости недвижимости Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой

При регистрации сделки в электронном виде ставка снижается на 0,3 п.п. до 6,1% годовых (до 30 июня 2020 года)
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1% годовых.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Срок кредитования — до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

На сегодняшний день доля Сбербанка по выдачам ипотеки с господдержкой составляет 47% от общего объема льготной ипотеки в России, по данным АО «ДОМ.РФ».

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк:

«С момента запуска ипотеки с господдержккой — менее, чем за 2 месяца, уже более 21 тысячи наших клиентов по всей России оформили ипотеку по льготной ставке 6,4%. Снижение первоначального взноса сделает льготную ипотеку ещё более доступной для населения. А значит, ещё больше семей смогут обзавестись собственным жильем на выгодных условиях».

Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде из дома по улице Преображенской выпала девушка
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
В Белгородском районе в 100 метрах от государственной границы в багажнике авто обнаружили гражданина Нигерии
До 15% от стоимости недвижимости Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой
В Губкине пассажирка автомобиля пострадала, ударившись головой о лобовое стекло
Белгородские сотрудники МЧС спасли стрижа, запутавшегося в веревках
Лучшего белгородского директора определят в БелИРО
В Белгороде автоинспекторам пришлось догонять 19-летнего водителя без прав
Валуйский городской округ Белгородчины позеленел
В Белгородской области соседи выяснили отношения с помощью вил
В Белгородской филармонии пройдет онлайн-концерт ко Дню медика
Tele2 подготовила сеть к летнему сезону
В Белгородской области в автоавариях пострадало четырнадцать детей-пассажиров
В администрации города Белгорода — новый заместитель главы по экономике
На Белгородчине освободившимся из тюрьмы помогают наладить быт и трудоустроиться
Житель Нового Оскола украл с пенсионной карточки матери 330 тысяч рублей
После карантина большинство россиян будут искать подработку