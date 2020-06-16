2020-06-16T10:45:42+03:00
Общество

Лимит Сбербанка по госпрограмме кредитования 2% увеличен на сумму более 70 млрд рублей

Изначально установленный правительством лимит средств для банка составлял 95 млрд рублей и был полностью выбран в первую неделю запуска программы
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Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Мы благодарны Правительству РФ за оперативно принятое решение об увеличении лимита. Сбербанк неоднократно заявлял, что новая госпрограмма кредитования пользуется феноменальным спросом у наших клиентов. Уверен, что новая сумма — более 70 млрд рублей — позволит нам расширить доступ компаний к льготному кредитованию, в первую очередь в регионах, и поддержит бизнес в непростых обстоятельствах».

15 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном мерам поддержки экономики и социальной сферы, сообщил, что общий объем программы кредитования бизнеса под 2% увеличен до 350 млрд рублей.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ:

«Общий объем кредитов был увеличен на 100 млрд до 350 млрд рублей. 85% этой суммы покрывается поручительством ВЭБ. Это существенно снизило долю отказов банков в предоставлении таких кредитов. На сегодняшний момент банки одобрили кредиты на 155 млрд руб. Уже заключено соглашений на 76 млрд руб. Поддержано 800 тысяч рабочих мест».

Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2021 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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