Белгородские энергетики подключили к сети парк «Муромский лес»

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:30:57+03:00

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Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» завершил технологическое присоединение природного парка «Муромский лес» в Белгородском районе.

Для подключения электроустановок парковой зоны к сетям филиал построил комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и проложил в общей сложности около двух километров воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ. При монтаже схемы электроснабжения энергетики использовали современное российское оборудование и материалы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Проект «Муромский лес» направлен на создание в лесном массиве комфортной зоны для повседневного отдыха и культурного досуга белгородцев. Идея обустройства уникального природного уголка в сердце настоящего леса зародилась несколько лет назад, в настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. На площади в 880 га появятся пешеходные дорожки, смотровые площадки, кормушки для животных, кафе, пирс и другие рекреационные объекты. В перспективе с учетом развития парковой инфраструктуры мощность Муромского леса планируется увеличить до 500 кВт.