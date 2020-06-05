2020-06-05T10:05:58+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»

Банк УРАЛСИБ запустил новую программу автокредитования для физических лиц «Коммерческий транспорт». В рамках программы можно приобрести в кредит легкий коммерческий транспорт категории С и D
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Также возможно приобретение коммерческого транспорта с опцией «остаточный платеж»*.

Программа распространяется на новые автомобили отечественного и иностранного производства. Процентная ставка по кредиту составляет:

13,9% – 16,3% - на покупку нового автомобиля;

14,4% - 16,3% - на покупку нового автомобиля с опцией «остаточный платеж».

Уровень ставки зависит зависит от наличия различных видов добровольного страхования - страхования автомобиля, страхования жизни заемщика, GAP-страхования.

Сумма кредита - от 100 000 до 3 000 000 рублей на срок от 12 до 60 месяцев. При приобретении автомобиля с «остаточным платежом» возможна пролонгация срока, но не более чем на 24 месяца. Минимальный первоначальный взнос - 30 %. Рассмотрение заявки происходит по двум документам.

Требования к Заемщику - Гражданин РФ в возрасте от 21 года на дату рассмотрения заявки до 65 лет на момент окончания кредитного договора, постоянная регистрация на территории РФ (срок регистрации не ограничен), трудовой стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев, минимальный срок существования ЮЛ/ИП - работодателя заемщика - 1 год.

Приобретение автомобиля по программе автокредитования «Коммерческий транспорт» возможно только у официального дилера.

* Опция «остаточный платеж» - часть Кредита, которая оплачивается Заемщиком единовременно в последнюю дату ежемесячного платежа по графику платежей

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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