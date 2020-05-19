2020-05-19T16:35:46+03:00
Общество

Белгородские энергетики в первом квартале подключили к сетям 1082 потребителя

Всего в этом году филиал планирует выполнить порядка 4,5 тыс. договоров технологического присоединения совокупной мощностью 88,7 МВт
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Специалисты Белгородэнерго за первый квартал выполнили 1 082 договоров технологического присоединения к сетям общей мощностью порядка 24,39 МВт.

Среди крупных объектов подключения – завод по выпуску изделий для железной дороги присоединенной мощностью 750 кВт в поселке Северный Белгородского района, цех по производству рапсового масла потребляемой мощностью 677 кВт в хуторе Богатый Новооскольского городского округа, многотопливный заправочный комплекс мощностью 580 кВт в Губкине.

также в первом квартале белгородские энергетики обеспечили электроснабжение целого ряда социальных объектов, в числе которых офисы семейного врача в селах Пушкарное и Николаевка (Белгородский район), Призначное (Прохоровский район), детские сады в Старом Осколе, Новом Осколе, микрорайоне ИЖС Стрелецкое-59, ледовая арена в Белгороде, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Никитовка Красногвардейского района.

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