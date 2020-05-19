Белгородские энергетики в первом квартале подключили к сетям 1082 потребителя

В первом квартале 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» присоединили к электрическим сетям 14523 новых потребителей: 3013 юридических и 11510 физических лиц. Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила 592 МВт.

- Несмотря на непростые внешние условия, мы сократили сроки технологического присоединения и продолжаем совершенствовать клиентские сервисы компаний. Мы перевели наши подразделения по работе с потребителями на дистанционный формат обслуживания, расширили онлайн-сервисы, четко и оперативно выполняем работы по поступившим заявкам, - подчеркивает генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Специалисты Белгородэнерго за первый квартал выполнили 1 082 договоров технологического присоединения к сетям общей мощностью порядка 24,39 МВт.

Среди крупных объектов подключения – завод по выпуску изделий для железной дороги присоединенной мощностью 750 кВт в поселке Северный Белгородского района, цех по производству рапсового масла потребляемой мощностью 677 кВт в хуторе Богатый Новооскольского городского округа, многотопливный заправочный комплекс мощностью 580 кВт в Губкине.

Для подключения к сетям нового цеха по производству рапсового масла энергетики построили участок воздушной линии электропередачи 10 кВ, а также установили интеллектуальные коммутационные аппараты с возможностью автоматического перевода нагрузки с поврежденного на неповрежденный участок сети.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В первом квартале белгородские энергетики обеспечили электроснабжение целого ряда социальных объектов, в числе которых офисы семейного врача в селах Пушкарное и Николаевка (Белгородский район), Призначное (Прохоровский район), детские сады в Старом Осколе, Новом Осколе, микрорайоне ИЖС Стрелецкое-59, ледовая арена в Белгороде, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Никитовка Красногвардейского района.

В первом полугодии дополнительной мощностью в объеме 700 кВт будет обеспечена новая площадка цементного комбината завода «Красная Гвардия», специализирующегося на выпуске строительной продукции. По договору технологического присоединения энергетики увеличат мощность основного центра питания - подстанции 35-110 кВ «Ливенка» - с 4 до 6,3 МВА, выполнив замену двух силовых трансформаторов на более мощные. После этого общая мощность предприятия достигнет 1200 кВт.

Напомним, заявку на технологическое присоединение теперь можно подать и в электронном виде - через личный кабинет клиента на официальном сайте компании по адресу: http://www.mrsk-1.ru. Данный сервис экономит время, поскольку дает возможность отслеживать статус исполнения договора и обмениваться документами в процессе техприсоединения. Если в дополнение к основному потребитель решает заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, то все работы филиал выполняет «под ключ».