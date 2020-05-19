2020-05-19T11:30:34+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по дебетовой карте «Прибыль», повысив процент на остаток и запустив возможность доставки карт на дом с курьером
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25% годовых. Он начисляется на сумму до 2 млн рублей включительно, при условии ежемесячного минимального объема трат по карте не менее 10 000 рублей. При сумме ежемесячных трат по карте до 10 000 рублей на остаток до 2 млн рублей включительно начисляется 1 % годовых.

Проценты на остаток рассчитываются ежедневно, исходя из фактического остатка денежных средств на карт счете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия карт счета.

Также по карте предусмотрены кэшбэк до 3 % от суммы транзакций и снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков на территории РФ при сумме от 3 тысяч. Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: ежемесячно совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц. При невыполнении данных условий комиссия за обслуживание составляет 49 рублей в месяц.

Оформить карту можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также на сайте банка, указав удобный способ получения карты: доставка на дом с курьером или получение в отделении банка. Подробную информацию можно узнать по телефону - 8 (800)-700-77-16. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
140 тысяч цветов расцветут в Краснояружском районе Белгородчины
Ко Дню защиты детей белгородцы могут подарить газеты и журналы воспитанникам детских домов
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Белгородские росгвардейцы задержали вора и пресекли кражу
23 жителей Ракитного Белгородской области COVID-19 заразил парикмахер
У Пенсионного фонда и Единого портала госуслуг появились сайты-дублеры, обманывающие белгородцев
У сотрудников белгородского правительства выявлен коронавирус
Оскольчанка написала в полицию ложный донос и поплатилась
Белгородские вузы знакомятся с абитуриентами
Вот так покатался: в Старом Осколе угнавший иномарку спровоцировал ДТП
Отдыхающих на реке белгородцев защитят от комаров
Девятнадцатилетняя девушка умерла в Белгороде от коронавируса
Житель Нового Оскола подозревается в краже с банковского счета приятеля
В Белгородском госуниверситете пройдет международный симпозиум
18 снарядов ликвидировали белгородские взрывотехники на прошлой неделе
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке
Возле хутора Ендовино Белгородской области зашумит ивовая роща
В Разумном Белгородского района местные жители отстояли березовую рощу от уничтожения
В Белгородской области сильно испортится погода