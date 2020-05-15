2020-05-15T14:28:54+03:00
Общество

Белгородские энергетики с начала года выявили 3 случая хищения энергооборудования

Злоумышленники сливали трансформаторное масло на подстанциях в Волоконовском районе
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

В Белгородской области энергетики за 2019 год зафиксировали шесть фактов хищения энергооборудования на сумму 684 тыс. рублей. За четыре месяца 2020 года уже выявлено три факта, которые произошли в Волоконовском районе. В январе, марте и апреле энергетики обнаружили слив трансформаторного масла в комплектных трансформаторных подстанциях в селах Погромец и Коровино. При этом во всех случаях трансформаторы находились в работающем состоянии, что могло привести к гибели расхитителей. Отделением дознания ОМВД России по Волоконовскому району возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Отделом безопасности Белгородэнерго во взаимодействии с правоохранительными органами принимаются меры по возмещению виновными лицами нанесенного филиалу материального ущерба.

Читать далее >>>

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный житель Белгорода избил мать пылесосом до смерти
Белгородские энергетики с начала года выявили 3 случая хищения энергооборудования
В Белгородской области у железной дороги обнаружено 3 артиллерийских снаряда
Обновленная набережная Старого Оскола вошла в реестр лучших практик благоустройства
Житель города Строитель Белгородчины украл «Совесть»
Под Белгородом перевернулась «шестерка»
В Белгородском литературном музее говорили о терроризме
На кислородной поддержке в Белгородской области находится 146 пациентов
В Белгородской области от заражения COVID-19 скончался еще один пациент
Белгородские приставы взыскали штраф за дачу взятки представителю власти
ВТБ увеличивает начисления на остаток по рублевому счету для пенсионеров
Под Белгородом пьяный мужчина украл десятиметровый баннер
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
В Белгороде полицейские нашли 12-летнего хулигана, выстрелившего в лицо продавцу пластмассовой пулей
Старооскольский гендиректор находится под следствием из-за невыплаты зарплаты
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
С уснувшего на остановке белгородца сорвали цепочку за 50 тысяч рублей
На Белгородчине в Алексеевке преображаются городские клумбы
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Сбербанк продлевает срок действия карт
Дороги Прохоровского района Белгородчины благоустроят к осени