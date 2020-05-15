Белгородские энергетики с начала года выявили 3 случая хищения энергооборудования

15 Май 2020 2020-05-15T14:28:54+03:00

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В Белгородской области энергетики за 2019 год зафиксировали шесть фактов хищения энергооборудования на сумму 684 тыс. рублей. За четыре месяца 2020 года уже выявлено три факта, которые произошли в Волоконовском районе. В январе, марте и апреле энергетики обнаружили слив трансформаторного масла в комплектных трансформаторных подстанциях в селах Погромец и Коровино. При этом во всех случаях трансформаторы находились в работающем состоянии, что могло привести к гибели расхитителей. Отделением дознания ОМВД России по Волоконовскому району возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Отделом безопасности Белгородэнерго во взаимодействии с правоохранительными органами принимаются меры по возмещению виновными лицами нанесенного филиалу материального ущерба.

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