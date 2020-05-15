2020-05-15T14:28:09+03:00
Общество

Белгородские энергетики с начала года выявили 3 случая хищения энергооборудования

Злоумышленники сливали трансформаторное масло на подстанциях в Волоконовском районе
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут планомерную работу по предотвращению хищений с электросетевых объектов энергооборудования и его элементов. С начала года специалисты блока безопасности энергокомпаний выявили более 80 фактов хищений, общая сумма ущерба составила свыше 9 миллионов рублей. Наибольшее количество таких преступлений зафиксировано в Нижновэнерго, Воронежэнэнерго, Ярэнерго.

В Белгородской области энергетики за 2019 год зафиксировали шесть фактов хищения энергооборудования на сумму 684 тыс. рублей. За четыре месяца 2020 года уже выявлено три факта, которые произошли в Волоконовском районе. В январе, марте и апреле энергетики обнаружили слив трансформаторного масла в комплектных трансформаторных подстанциях в селах Погромец и Коровино. При этом во всех случаях трансформаторы находились в работающем состоянии, что могло привести к гибели расхитителей. Отделением дознания ОМВД России по Волоконовскому району возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Отделом безопасности Белгородэнерго во взаимодействии с правоохранительными органами принимаются меры по возмещению виновными лицами нанесенного филиалу материального ущерба.

- Подразделения безопасности проводят большую работу по выявлению и пресечению хищений электрооборудования. Мы держим ее на особом контроле и нацелены на то, чтобы продолжать бескомпромиссную борьбу с такими преступлениями. Добиваться в каждом из случаев самого строгого наказания, как для тех, кто украл, так и для тех, кто так или иначе этому способствовал. Защита целостности объектов электросетевой инфраструктуры – важнейший фактор обеспечения надежного электроснабжения регионов нашей деятельности, – подчеркнул генеральный директор компании «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» напоминают, что законодательство предусматривает серьезное наказание за хищения электроооборудования, а также приведения в негодность объектов жизнеобеспечения. Так, в соответствии со ст. 215.2. УК РФ предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо лишение свободы на срок от одного года до трех лет. Подобные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, или должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Необходимо отметить, что незаконное проникновение на энергообъекты и хищение энергооборудования могут стать причиной сбоев в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов. Кроме того, такие противоправные действия подвергают опасности жизнь и здоровье как самих похитителей, так и сторонних лиц.

Энергетики просят граждан, которым стало известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115, а также в правоохранительные органы.

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