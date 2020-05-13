2020-05-13T13:07:25+03:00
Туризм

37% жителей регионов Центральной России планируют традиционный летний отпуск

Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие», среди россиян 18-60 лет в городах с населением более 100 тысяч человек
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Россияне готовы отправиться в отпуск. Куда? - вот вопрос!Россияне готовы отправиться в отпуск. Куда? - вот вопрос!Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Только 32% респондентов - жителей регионов Центральной России обязательно будут брать летний отпуск в 2020 году. Еще 5% готовы отправиться отдыхать, только если откроют границы. Но у 19% респондентов из тех, кто в принципе готов брать отпуск, нет денег на заграничные поездки. 52% не планируют брать отпуск по разным причинам, 12% из них намерены посвятить это время поиску работы.

31% жителей регионов Центральной России, планирующих летний отдых, намерены провести отпуск дома. 10% - отправятся отдыхать на дачу, а 32 % пока не знают, где проведут отпуск. Поездку внутри России готовы совершить 16% респондентов, отправиться за границу — 11%.

При этом 37% опрошенных заявили, что в принципе опасаются дальних поездок после карантина, а 7% из-за страха не готовы ездить за границу как минимум еще год после окончания пандемии. 19% респондентов готовы отправиться в дальнее путешествие при первой же возможности.

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