2020-05-13T12:59:32+03:00
Туризм

37% жителей регионов Центральной России планируют традиционный летний отпуск

Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие», среди россиян 18-60 лет в городах с населением более 100 тысяч человек
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Россияне готовы отправиться в отпуск. Куда? - вот вопрос!Россияне готовы отправиться в отпуск. Куда? - вот вопрос!Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Только 32% респондентов - жителей регионов Центральной России обязательно будут брать летний отпуск в 2020 году. Еще 5% готовы отправиться отдыхать, только если откроют границы. Но у 19% респондентов из тех, кто в принципе готов брать отпуск, нет денег на заграничные поездки. 52% не планируют брать отпуск по разным причинам, 12% из них намерены посвятить это время поиску работы.

31% жителей регионов Центральной России, планирующих летний отдых, намерены провести отпуск дома. 10% - отправятся отдыхать на дачу, а 32 % пока не знают, где проведут отпуск. Поездку внутри России готовы совершить 16% респондентов, отправиться за границу — 11%.

При этом 37% опрошенных заявили, что в принципе опасаются дальних поездок после карантина, а 7% из-за страха не готовы ездить за границу как минимум еще год после окончания пандемии. 19% респондентов готовы отправиться в дальнее путешествие при первой же возможности.

В целом жители регионов Центрально России не готовы тратить на летний отпуск больше своей средней зарплаты. 30% - не готовы оценить свои расходы на отдых в этом летнем сезоне, 33% респондентов могут позволить себе отпуск не дороже 30 тысяч рублей. В бюджет от 30 до 60 тысяч рублей надеются уложиться 20%, еще 4% намерены потратить на отдых до 90 тысяч. 7% опрошенных оценили стоимость своего отпуска в 90-150 тысяч рублей. 5% могут потратить до 300 тысяч рублей и только 1% - свыше 300.

Находясь под серьезным финансовым давлением, россияне предсказуемо крайне осторожно относятся к возможности взять кредит на отпуск. 67% опрошенных категорически не намерены отдыхать в кредит. Рассматривают возможность взять кредит на отпуск только 2% жителей регионов Центральной России.

23% респондентов назвали свои отпуска вынужденными. 48% опрошенных отметили, что их планы на отпуск не изменились, и они проведут его так, как ожидали. При этом 57% респондентов были на майских праздниках дома, 17% - на даче, еще 17% находились на работе, - сообщают аналитики ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

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