Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей

12 Май 2020 2020-05-12T09:55:49+03:00

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Сбербанк начнет работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до марта 2021.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Государство и банки продолжают работать над новыми мерами и специальными программами поддержки российского бизнеса в сложившихся условиях. Новая государственная программа отличается от предыдущей целевой «на зарплату» тем, что в этой программе нет ограничений по количеству сотрудников компании. Работающие предприятия в стране – это благополучие миллионов людей, работающих в них, и их семей. По нашим подсчетам за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около 7 млн. По общим прогнозам, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 млрд рублей, из них на Сбербанк по нашим оценкам придется не менее 1/3 объема. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня».

ИСТОЧНИК KP.RU