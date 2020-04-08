Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
Компания получила награду в пяти номинациях «Хрустальной гарнитуры» – самого престижного профессионального конкурса в индустрии контактных центров в России и странах СНГ
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Жюри высоко оценило работу контактного центра в Саранске, инновационный подход Tele2 к обслуживанию в цифровых каналах и организацию взаимодействия с другими службами.
Tele2 второй год подряд успешно выступила в конкурсе «Хрустальная гарнитура», в котором состязались свыше 310 номинантов из более чем 100 компаний России и стран СНГ. Tele2 безоговорочно победила в двух номинациях и была высоко отмечена жюри конкурса еще в трех.
ИСТОЧНИК KP.RU