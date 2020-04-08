2020-04-08T13:35:15+03:00
Общество

Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании

Компания получила награду в пяти номинациях «Хрустальной гарнитуры» – самого престижного профессионального конкурса в индустрии контактных центров в России и странах СНГ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Жюри высоко оценило работу контактного центра в Саранске, инновационный подход Tele2 к обслуживанию в цифровых каналах и организацию взаимодействия с другими службами.

Tele2 второй год подряд успешно выступила в конкурсе «Хрустальная гарнитура», в котором состязались свыше 310 номинантов из более чем 100 компаний России и стран СНГ. Tele2 безоговорочно победила в двух номинациях и была высоко отмечена жюри конкурса еще в трех.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские пенсионеры получат свои денежки досрочно
Завдетсадом в Алексеевке Белгородской области похитила порядка 300 тысяч рублей
Волонтеры Белгородского госуниверситета помогают белгородцам с продуктами и медикаментами
Потребители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могут получить услуги онлайн
В Wink 10 апреля состоится премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах»
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко отмечает юбилей
Белгородские ученые удостоены грантов Российского научного фонда
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
Белгородские медики развеяли миф о том, что COVID-19 опасен только для пожилых
В Белгородской области резко участились случаи ландшафтных пожаров
Белгородцев пригласили к участию в международном поэтическом марафоне
В Белгороде за минувшие сутки COVID-19 заболело 2 человека
Новинка в Wink: «Джентльмены» в правильном переводе Гоблина
Белгородца заставили оплатить штраф за пьяную езду
Уровень удовлетворенности клиентов Tele2 качеством сервиса составил 95%
В число выздоровевших от короновирусной инфекции попал белгородец
Неделя науки в Белгородском госуниверситете пройдет в дистанционном режиме
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
В Белгороде парковки пообещали сделать бесплатными
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Сегодня в Белгородской области воздух прогреется до 14 градусов тепла
В Белгородской области готовят дополнительные койки для больных коронавирусом