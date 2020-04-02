2020-04-02T12:42:21+03:00
Общество

Белгород на удаленке: горожане стали больше говорить и качать

Наибольший рост интернет-трафика, во второй половине марта, ожидаемо показали спальные районы областной столицы
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Перемещаясь на удаленную работу, белгородцы стали отдавать предпочтение фиксированному доступу в интернет и домашнему WI-FI. В связи с этим в сетях МТС в Белгороде наблюдается интенсивный рост трафика домашнего интернета. Если ранее основные часы нагрузки в сети отмечались в вечернее время, то сейчас объем трафика резко вырос в рабочее время с 12 до 16 часов - сразу на 20% по сравнению с «докарантинным» периодом.

Еще одним трендом стал рост голосового трафика. По данным МТС, количество совершенных голосовых вызовов за последние две недели уверенно смещается в сторону спальных районов на Харьковской горе. В период с 16 марта среднесуточный уровень потребления голосового трафика незначительно уменьшился в центральной части, зато вырос сразу на 10% в близлежащих пригородах. Самыми «говорящими» оказались жители жилых комплексов по ул. Есенина и Бульвара юности.

«Модернизация сети МТС в Белгородской области, проводимая нами последние несколько лет, сейчас демонстрирует ощутимые, прежде всего для пользователей, результаты. За последний год потребление 4G-интернета в регионе выросло почти вдвое. Сегодня качество нашей голосовой связи и скорость мобильного интернета остаются на высоком уровне, несмотря на интенсивно растущий спрос абонентов на мобильные услуги. Все наши технические службы продолжают ежедневно работать в штатном режиме, мы круглосуточно мониторим состояние сети и при необходимости готовы оперативно усилить покрытие там, где это необходимо», - говорит директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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