2020-03-18T10:51:57+03:00
Общество

Белгородские энергетики предотвратили условное возгорание на подстанции

По сценарию учений, без электроэнергии осталось более 40 тысяч потребителей районов Левобережья и Харьковской горы
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Россети Центр Белгородэнерго» совместно с пожарным подразделением ГУ МЧС России по Белгородской области проведена плановая противоаварийная тренировка, направленная на подготовку к пожароопасному периоду, проверку способности персонала блокировать развитие аварийных ситуаций и эффективно обеспечивать их ликвидацию.

По сценарию в результате прохождения грозового фронта был поврежден трансформатор напряжения на подстанции 110 кВ «Западная». Пробой изоляции привел к короткому замыканию, выбросу и возгоранию трансформаторного масла. На объекте отключились выключатели 110 кВ, без электроэнергии осталось более 40 тысяч потребителей районов Левобережья и Харьковской горы.

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