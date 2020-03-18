Белгородские энергетики предотвратили условное возгорание на подстанции
Россети Центр Белгородэнерго» совместно с пожарным подразделением ГУ МЧС России по Белгородской области проведена плановая противоаварийная тренировка, направленная на подготовку к пожароопасному периоду, проверку способности персонала блокировать развитие аварийных ситуаций и эффективно обеспечивать их ликвидацию.
По сценарию в результате прохождения грозового фронта был поврежден трансформатор напряжения на подстанции 110 кВ «Западная». Пробой изоляции привел к короткому замыканию, выбросу и возгоранию трансформаторного масла. На объекте отключились выключатели 110 кВ, без электроэнергии осталось более 40 тысяч потребителей районов Левобережья и Харьковской горы.