Белгородские энергетики предотвратили условное возгорание на подстанции

«Россети Центр Белгородэнерго» совместно с пожарным подразделением ГУ МЧС России по Белгородской области проведена плановая противоаварийная тренировка, направленная на подготовку к пожароопасному периоду, проверку способности персонала блокировать развитие аварийных ситуаций и эффективно обеспечивать их ликвидацию.

По сценарию в результате прохождения грозового фронта был поврежден трансформатор напряжения на подстанции 110 кВ «Западная». Пробой изоляции привел к короткому замыканию, выбросу и возгоранию трансформаторного масла. На объекте отключились выключатели 110 кВ, без электроэнергии осталось более 40 тысяч потребителей районов Левобережья и Харьковской горы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Информация о происшествии в автоматическом режиме была зафиксирована системами телемеханики и поступила в оперативно-информационный комплекс диспетчерских пунктов Центра управления сетями. Диспетчер при помощи технологического видеонаблюдения дистанционно оценил состояние оборудования, зафиксировал задымление, поле чего незамедлительно направил на подстанцию оперативно-выездную бригаду Белгородских электрических сетей и подразделение пожарного формирования. До прибытия пожарной команды электромонтеры приняли меры по локализации возгорания. Финальную точку в происшествии поставили пожарные.

- В этом году по причине теплой зимы мы раньше обычного приступили к тренировкам по профилактике пожаров. Наша основная задача — блокировать развитие кризисной ситуации, обеспечить надежное электроснабжение потребителей, — пояснил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС Алексей Брязгунов. – Горящее масло могло спровоцировать распространение пожара по всей территории подстанции, что привело бы к повреждению силового оборудования и отключению потребителей. На тренировке условное возгорание было оперативно ликвидировано.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Пожароопасный период начинается с наступлением теплого времени года и заканчивается в октябре. Значительное повышение температуры воздуха повышает риск возникновения различного рода возгораний. Во время противопожарных и диспетчерских тренировок энергетики отрабатывают действия по тушению пожаров, ведению оперативных переговоров и другие организационные и технические мероприятия, способствующие быстрому устранению кризисных ситуаций.