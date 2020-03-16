«Открытие»: россияне сильнее боятся обвала рубля, чем коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T12:53:29+03:00

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60% респондентов опасаются обвала рубля и подорожания товаров, и только 29% - заражения. Таковы данные опроса финансового поведения россиян, проведенного экспертами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 13-14 марта.

26% респондентов беспокоят ограничения на поездки за границу, ставшие следствием карантинных мероприятий в разных странах планеты. 23% считают проблемой для себя отмену массовых мероприятий.

К самой угрозе заражения наши соотечественники пока относятся достаточно легкомысленно. 61% не боятся коронавируса и считают, что отношение к нему в мире - паника на пустом месте. 10% заявили, что им все равно, заразятся они или нет. Только чуть больше 28% опасаются заражения.

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