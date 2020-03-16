«Открытие»: россияне сильнее боятся обвала рубля, чем коронавируса

60% респондентов опасаются обвала рубля и подорожания товаров, и только 29% - заражения. Таковы данные опроса финансового поведения россиян, проведенного экспертами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 13-14 марта.

26% респондентов беспокоят ограничения на поездки за границу, ставшие следствием карантинных мероприятий в разных странах планеты. 23% считают проблемой для себя отмену массовых мероприятий.

К самой угрозе заражения наши соотечественники пока относятся достаточно легкомысленно. 61% не боятся коронавируса и считают, что отношение к нему в мире - паника на пустом месте. 10% заявили, что им все равно, заразятся они или нет. Только чуть больше 28% опасаются заражения.

58% опрошенных отметили, что пандемия пока никак не повлияла на их повседневную жизнь. Остальные начали предпринимать личные меры предосторожности. В частности, 18% стали реже ездить в общественном транспорте. 16% отказались от поездок за границу или внутри России. 13% реже контактируют с окружающими. 11% начали реже посещать отделения банков, а 9% - реже пользоваться бумажными деньгами, опасаясь заражения. При этом лишь 5% россиян заявили, что стали покупать больше лекарств.

Отсутствие апокалиптических настроений у большинства россиян приводит к тому, что только около 9% опрошенных (в основном люди старшего возраста) усиленно закупают крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены впрок. Около 92% опрошенных не делают никаких запасов и заявили, что не боятся дефицита в магазинах.

Новый экономический кризис кажется россиянам гораздо более реальной и пугающей перспективой, чем болезнь. 80% в той или иной мере уверены, что в стране может повториться кризис 2014 года. Причем, 27% из них не исключают, что он может оказаться более тяжелым. Только 17% ждут улучшения экономической ситуации в стране в ближайшем будущем.

Большинство россиян исходят из того, что кризис не закончится быстро. 32% полагают, что он продлится как минимум до осени, еще 23% - не меньше года. При этом 36% относятся к нему философски: они считают, что жизнь в России непредсказуема независимо от пандемий, неизвестных вирусов и обвалов рубля.