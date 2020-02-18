2020-02-18T16:14:15+03:00
Общество

5G на ходу: блогер провел прямой эфир на сети Tele2

Tele2 провела первую в России прямую трансляцию на сети 5G в городской среде
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Известный техноблогер вел эфир со смартфона Sony, передвигаясь по Тверской улице и Театральной площади. Прямая трансляция показала работу 5G при передвижении пользователя по многолюдным улицам в условиях плотной городской застройки. Таким образом, миллиметровый диапазон (27 ГГц) может рассматриваться как дополнение к 3,4-3,8 ГГц – главному условию для успешного развертывания сетей 5G в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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