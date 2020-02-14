2020-02-14T13:08:21+03:00
Общество

Белгородские следователи нашли разыскиваемого 5-летнего мальчика

Отца ребенка вызвали для дачи показаний
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские следователи нашли разыскиваемого 5-летнего мальчика.Белгородские следователи нашли разыскиваемого 5-летнего мальчика.Фото: "КП" Архив
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Белгородские следователи в рамках проверки, организованной по факту розыска 5-летнего мальчика установили, где находится разыскиваемый 5-летний мальчик. Отец ребенка вызвал для дачи показаний.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщают, что благодаря оперативному взаимодействию с подразделениями УМВД России по Белгороду следствие было установлено, что ребенок находится с отцом по месту жительства дедушки с бабушкой. Мальчик ухожен, не пострадал. Отец ребенка вызван в следственный отдел для дачи объяснений.

При этом следствие изучит условия проживания мальчика у каждого из родителей, а также правовые основания для совместного пребывания с ребенком каждого из них. В рамках проверки будет проведена профилактическая работа по недопущению действий, которые нарушают законные интересы несовершеннолетнего.

Напомним, что информация о том, что в Белгороде пропал 5-летний ребенок появилась вчера в соцсетях и СМИ. Мать сообщила, что сына еще в октябре прошлого года забрал отец и с тех пор она ничего не знает о том, где находится ребенок. При этом суд постановил, что ребенок должен проживать с матерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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