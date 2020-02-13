2020-02-13T14:22:57+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы разыскивают мальчика

Ребенок предположительно может находиться с отцом
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские судебные приставы разыскивают мальчика. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Белгородские судебные приставы разыскивают мальчика. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области 11 февраля 2020 года завели розыскное дело на Редькина Андрея Сергеевича, 27.11.2014 года рождения. Ребенок проживал с матерью, но в настоящее время его местонахождение не известно. Предположительно он может находиться вместе с отцом.

Согласно решению суда место жительства несовершеннолетнего мальчика определено с матерью. Как рассказала мать ребенка, в октябре прошлого года отец забрал сына из детского сада и больше она ребенка не видела. В настоящее время местонахождение мальчика неизвестно, предположительно он может находиться с отцом - Редькиным Сергеем Сергеевичем.

Судебные приставы просят граждан, которые располагают сведениями о местонахождении ребенка, сообщить об этом в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств по телефонам 8-951-132-27-55, 8-920-562-28-35, в дежурную часть по телефонам 8(4722)73-25-03, 32-36-63 или по адресу: 308015, г. Белгород, ул. Котлозаводская д. 25 (osp28@r31.fssрrus.ru).

Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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