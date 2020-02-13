Белгородские судебные приставы разыскивают мальчика
Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области 11 февраля 2020 года завели розыскное дело на Редькина Андрея Сергеевича, 27.11.2014 года рождения. Ребенок проживал с матерью, но в настоящее время его местонахождение не известно. Предположительно он может находиться вместе с отцом.
Согласно решению суда место жительства несовершеннолетнего мальчика определено с матерью. Как рассказала мать ребенка, в октябре прошлого года отец забрал сына из детского сада и больше она ребенка не видела. В настоящее время местонахождение мальчика неизвестно, предположительно он может находиться с отцом - Редькиным Сергеем Сергеевичем.
Судебные приставы просят граждан, которые располагают сведениями о местонахождении ребенка, сообщить об этом в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств по телефонам 8-951-132-27-55, 8-920-562-28-35, в дежурную часть по телефонам 8(4722)73-25-03, 32-36-63 или по адресу: 308015, г. Белгород, ул. Котлозаводская д. 25 (osp28@r31.fssрrus.ru).
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