2020-02-13T16:06:10+03:00
Общество

Число белгородских пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое

Компания подвела итоги работы приложения «Мой Tele2» в 2019 году
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Абоненты оператора с помощью мобильного приложения управляют услугами, контролируют расходы, делятся гигабайтами и используют «Маркет Tele2». Ежедневно им пользуются 2 млн человек. В 2019 году в GooglePlay приложение скачали более 18 млн клиентов, а в AppStore – 1,5 млн пользователей. В Белгородской области за прошедший год количество абонентов, использующих приложение, увеличилось в 2,5 раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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