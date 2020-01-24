Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» растет

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:15:19+03:00

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Число активных пользователей увеличилось в 6 раз. Рекордным по числу установок инвестиционной платформы стал декабрь: за месяц на мобильный телефон его скачало свыше 100 тысяч человек, а объем сделок превысил 200 миллиардов рублей. Общий же оборот с момента запуска приложения превысил 2 триллиона.

В 2019 году в приложении стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, пополнение счёта с любых банковских карт, вывод средств на мастер-счета ВТБ и в другие банки (для открывших счета онлайн), внедрены переводы между брокерскими счетами, предоставлена опция по прямому участию в первичных размещениях, появились в доступе ОФЗ-н и 1000 наиболее ликвидных акций американского фондового рынка на Санкт-Петербургской бирже. Были созданы дивидендный и купонный календари, усовершенствована работа робосоветника с искусственным интеллектом, помогающего сформировать индивидуальный инвестиционный портфель из акций, облигаций и индексных фондов. Также был запущен виртуальный советник - чат-бот отвечающий на вопросы о работе платформы. Сегодня мобильное приложение представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ к сделкам более чем с 5000 инструментов.

- Мы и далее будем активно развивать и совершенствовать нашу платформу. Одна из ключевых задач банка – диджитализация сервисов для удобства наших клиентов. Сейчас спрос населения на инвестиционные продукты растет, при этом людям важно получить к ним удобный доступ в режиме онлайн. Мы стремимся удовлетворить этот спрос и быть лучшим партнером на рынке в вопросах сбережений и инвестиций, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО), руководитель департамента брокерского обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU