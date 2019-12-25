2019-12-25T12:41:12+03:00
Общество

Белгородские энергетики наградили победителей областного конкурса детских проектов

Конкурс «Энергия и человек» прошел уже в пятый раз
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В «Россети Центр Белгородэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») состоялась церемония награждения победителей V ежегодного областного конкурса «Энергия и человек». Двадцать учащихся школ области получили награды за лучшие проекты и исследования на тему инноваций в электросетевом комплексе, электробезопасности и энергосбережения.

Научно-творческое состязание проходило по двум номинациям в трех возрастных категориях: от 7 до 17 лет. Участие в нем приняли порядка 50 юных дарований из 14 районов области. Одни занимались исследовательской деятельностью, другие - представляли макеты своих разработок.

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