Белгородские энергетики наградили победителей областного конкурса детских проектов

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-25T12:41:12+03:00

Конкурс «Энергия и человек» прошел уже в пятый раз

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В «Россети Центр Белгородэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») состоялась церемония награждения победителей V ежегодного областного конкурса «Энергия и человек». Двадцать учащихся школ области получили награды за лучшие проекты и исследования на тему инноваций в электросетевом комплексе, электробезопасности и энергосбережения.

Научно-творческое состязание проходило по двум номинациям в трех возрастных категориях: от 7 до 17 лет. Участие в нем приняли порядка 50 юных дарований из 14 районов области. Одни занимались исследовательской деятельностью, другие - представляли макеты своих разработок.

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