2019-12-25T12:40:01+03:00
Общество

Белгородские энергетики наградили победителей областного конкурса детских проектов

Конкурс «Энергия и человек» прошел уже в пятый раз
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В «Россети Центр Белгородэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») состоялась церемония награждения победителей V ежегодного областного конкурса «Энергия и человек». Двадцать учащихся школ области получили награды за лучшие проекты и исследования на тему инноваций в электросетевом комплексе, электробезопасности и энергосбережения.

Научно-творческое состязание проходило по двум номинациям в трех возрастных категориях: от 7 до 17 лет. Участие в нем приняли порядка 50 юных дарований из 14 районов области. Одни занимались исследовательской деятельностью, другие - представляли макеты своих разработок.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Заместитель главного инженера – начальник управления высоковольтных сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Михаил Малыхин награждая победителей, напомнил, что пятилетие конкурса, совпало со стартом в энергетике страны концепции «Цифровая трансформация 2030».

- Приходят новые технологии, связанные с цифровизацией электросетевых процессов, ребят видят изменения, происходящие в сетях, и с каждым годом представляют более продуманные и интересные работы, связанные с инновациями. Это будущие наши коллеги, будущее страны, будущее тех процессов, которые неизменно идут с цифровыми технологиями, - отметил он.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С победой в конкурсе и успешно реализованными проектами школьников поздравили главный специалист департамента образования Белгородской области Евгения Ковалевская и директор института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова Александр Белоусов. Он одобрил желание ребят заниматься точными науками и напомнил, что победителям и призерам конкурса будут начислены дополнительные баллы при поступлении в технологический университет.

По итогам состязания, в младшей возрастной группе лидировали исследовательский проект «Поколение NEXT, или как получить много дешевой электроэнергии» победителя прошлогоднего конкурса третьеклассника Александра Романова (Комсомольская средняя школа Белгородского района) и практическая работа, связанная с альтернативной энергетикой, ученицы 4 класса Троицкой СОШ Губкинского района Александры Соколовой.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В средней возрастной категории по количеству набранных баллов победителями стали практическая работа пятиклассника из Старооскольской СОШ № 18 Алексея Дягилева «Организация энергоэффективного уличного освещения с использованием цифровых технологий» и теоретическая работа «Умная энергия в городе будущего», подготовленная неоднократным призером конкурса Максимом Шайдоровым, учеником 6 класса школы № 11 г. Белгорода.

В старшей возрастной группе лучшими признаны работа ученицы 11 класса Разуменской школы № 2 Анны Мерзликиной «Оценка электробезопасности собственной квартиры» и исследовательский проект «Повышение эффективности использования LED – прожекторов с помощью элементов Пельтье» девятиклассника Ивана Литвинова (Краснояружская СОШ №1).

По мнению школьников, конкурс помогает им расширить кругозор, получить новые знания о физическом мире, инженерных специальностях и энергетике, которая является важной отраслью для экономики страны.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Напомним, ежегодный детский конкурс «Энергия и Человек» проводится в регионе с 2015 года по инициативе «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с департаментом образования Белгородской области и БГТУ им. Шухова. За минувшие годы участие в нем приняли около 400 школьников, многие из которых планируют связать свою жизнь с точными науками. Энергетики видят в этих талантливых ребятах будущих коллег и готовы помогать в формировании профессиональных навыков тех, кому предстоит определять будущее развитие сетевого комплекса области.

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