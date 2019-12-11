В Белгородском университете стартовал рождественский благотворительный марафон

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-11T15:26:47+03:00

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В актовом зале социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) прошло торжественное открытие рождественского этапа традиционного благотворительного марафона «Теплым словом – добрым делом». Благотворительный марафон ежегодно, с 2002 года, проводится университетом в канун Нового года и Рождества для оказания помощи детям, лишенным родительского тепла, детям с ограниченными возможностями, а также для поддержки малоимущих семей, одиноких престарелых граждан.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители администрации города, общественных организаций, ректората университета, руководители и воспитанники детских реабилитационных учреждений, преподаватели, сотрудники и студенты НИУ «БелГУ». С приветственным словом ко всем гостям мероприятия обратился ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин. Он напомнил, что у истоков зарождения акции «Тёплым словом – добрым делом» стоял писатель Альберт Лиханов. Несколько лет назад акция, благодаря участию в ней многих неравнодушных людей растянулась на весь год и стала марафоном добрых дел.

На новогодней елке в день открытия марафона были размещены более 200 писем, и все они были разобраны. Остальные детские послания будут размещены на новогодних елках в институтах и факультетах НИУ «БелГУ». Накануне нового года, 25 декабря в 11 часов в МКЦ НИУ «БелГУ», пройдет закрытие благотворительного марафона «Теплым словом – добрым делом», на котором дети, участвующие в марафоне, получат свои долгожданные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU