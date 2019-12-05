В Белгороде определили победителей и призеров конкурса «Энергия и человек»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-05T15:30:47+03:00

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Стали известны итоги V ежегодного конкурса «Энергия и человек», организованного «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с департаментом образования Белгородской области и БГТУ им. В.Г. Шухова. Порядка 50 юных дарований из 14 районов защищали на региональном этапе свои проекты на тему инноваций в энергетике, электробезопасности и энергосбережению.

В этом году конкурс особенный. Он проходит в период принципиальных изменений в логике работы энергопредприятий страны, цифровой трансформации электросетевого комплекса. Благодаря внедрению цифровых технологий энергетики смогут на ином, более высоком уровне управлять сетями. Цифровое оборудование обеспечит надежность электроснабжения. Со временем исчезнут такие понятия как «технологическое нарушение», «авария в сетях», «время ликвидации повреждений», и энергокомпании будут работать не по факту появления проблем, а прогнозировать и предупреждать их.

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