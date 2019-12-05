2019-12-05T15:30:47+03:00
Общество

В Белгороде определили победителей и призеров конкурса «Энергия и человек»

По итогам очной защиты проектов ими стали 20 учащихся
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

Стали известны итоги V ежегодного конкурса «Энергия и человек», организованного «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с департаментом образования Белгородской области и БГТУ им. В.Г. Шухова. Порядка 50 юных дарований из 14 районов защищали на региональном этапе свои проекты на тему инноваций в энергетике, электробезопасности и энергосбережению.

В этом году конкурс особенный. Он проходит в период принципиальных изменений в логике работы энергопредприятий страны, цифровой трансформации электросетевого комплекса. Благодаря внедрению цифровых технологий энергетики смогут на ином, более высоком уровне управлять сетями. Цифровое оборудование обеспечит надежность электроснабжения. Со временем исчезнут такие понятия как «технологическое нарушение», «авария в сетях», «время ликвидации повреждений», и энергокомпании будут работать не по факту появления проблем, а прогнозировать и предупреждать их.

Читать далее >>>

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» продолжается
Юная белгородка украла из магазина коробку с куклами
Белгородскую область накроет туман, на дорогах - гололедица
Белгородские школьники приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»
В Вейделевском Центре культурного развития Белгородчины открывается цифровой кинозал
В гостях у жителей сел Доброе и Середа Белгородской области побывал автоклуб
Тропическое лето Белгородчины: в Белгородском районе открылся аквапарк «Лазурный»
В Белгородской области в 10 метрах от госграницы задержали гражданина Украины
Бывший сотрудник налоговой службы Белгорода будет отвечать за взятку в 3 миллиона
Из-под завалов обрушившего дома в Яковлево извлекли оружие жильцов-белгородцев
В Белгороде продали с торгов тепловоз, чтобы вернуть долги по зарплате
Ростовчанин обманом похитил у белгородцев четыре большегруза
Повреждение газового оборудования стало причиной взрыва дома в Белгородской области
Белгородских охотников задержали украинские пограничники
Белгородские приставы проведут прием граждан
Хочешь получить бонусы, стань участником акции
Танцевальные коллективы из Нового Оскола стали призерами международного фестиваля
В Новом Осколе появилась скульптурная композиция, посвященная чернобыльцам
В библиотеке села Репяховка Белгородчины прошло мероприятие, посвященное талисману России - матрешке
В Ракитянском районе Белгородчины для пожилых людей работает Школа безопасности
Снегопад обрушился на головы белгородских автолюбителей и коммунальщиков
На Белгородчине в селе Головчино благоустроен сквер, в Грайвороне - парк и дворы
Победители и призеры олимпиады школьников получат дополнительные баллы при поступлении в Белгородский университет
Снегоуборочная техника вышла на расчистку Белгорода сегодня в 3 часа ночи
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
Реконструкция на ЛГОКе: передовые технологии фильтрации