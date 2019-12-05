2019-12-05T15:30:16+03:00
Общество

В Белгороде определили победителей и призеров конкурса «Энергия и человек»

По итогам очной защиты проектов ими стали 20 учащихся
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Стали известны итоги V ежегодного конкурса «Энергия и человек», организованного «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с департаментом образования Белгородской области и БГТУ им. В.Г. Шухова. Порядка 50 юных дарований из 14 районов защищали на региональном этапе свои проекты на тему инноваций в энергетике, электробезопасности и энергосбережению.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В этом году конкурс особенный. Он проходит в период принципиальных изменений в логике работы энергопредприятий страны, цифровой трансформации электросетевого комплекса. Благодаря внедрению цифровых технологий энергетики смогут на ином, более высоком уровне управлять сетями. Цифровое оборудование обеспечит надежность электроснабжения. Со временем исчезнут такие понятия как «технологическое нарушение», «авария в сетях», «время ликвидации повреждений», и энергокомпании будут работать не по факту появления проблем, а прогнозировать и предупреждать их.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Такие перспективы – за цифровыми технологиями и, высококлассными специалистами, которые смогут разрабатывать и внедрять инновационные решения в жизнь, – отметил ведущий инженер управления производственной безопасности и производственного контроля «Россети Центр Белгородэнерго» Максим Телятников. – Конкурс позволяет выявить одаренных, склонных к инженерным профессиям, ребят, поэтому филиал уже сегодня видит в конкурсантах своих будущих коллег. Ребята хорошо чувствуют веяние времени, влияние цифровизации на все сферы деятельности, поэтому с каждым годом представляют более совершенные проекты, и уровень работ неуклонно повышается.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Директор института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. Шухова Александр Белоусов предложил школьникам уже сейчас подумать о выборе профессии. Энергетика относится к числу базовых отраслей, определяющих развитие экономики страны. Он подчеркнул, что конкурс дает возможность попробовать свои силы на практике, понять, насколько сильно желание связать свою жизнь с энергоотраслью, а победителей и призеров конкурса ждут дополнительные баллы при поступлении в БГТУ им. В.Г. Шухова.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На региональный этап и открытую защиту проектов прибыли лучшие: те, кто прошел отборочные туры в школе и на уровне муниципалитетов. Одни ребята занимались исследовательской деятельностью, другие представили реальные макеты своих разработок. Оценивали работы детей преподаватели белгородских вузов, профессиональные энергетики, в числе которых 8 кандидатов технических и физико-математических наук.

В старшей возрастной группе лучшими признаны работа ученицы 11 класса Разуменской школы № 2 Анны Мерзликиной «Оценка электробезопасности собственной квартиры» и исследовательский проект «Повышение эффективности использования LED – прожекторов с помощью элементов Пельтье» девятиклассника Ивана Литвинова (Краснояружская СОШ №1).

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В средней возрастной категории по количеству набранных баллов в лидеры вышли

практическая работа пятиклассника из Старооскольской СОШ № 18 Алексея Дягилева «Организация энергоэффективного уличного освещения с использованием цифровых технологий» и теоретическая работа «Умная энергия в городе будущего», подготовленная неоднократным призером конкурса Максимом Шайдоровым, учеником 6 класса школы № 11 г. Белгорода.

В младшей возрастной группе лидировали исследовательский проект «Поколение NEXT, или как получить много дешевой электроэнергии» победителя прошлогоднего конкурса третьеклассника Александра Романова (Комсомольская средняя школа Белгородского района) и практическая работа, связанная с альтернативной энергетикой, ученика 4 класса Троицкой СОШ Губкинского района Александра Соколова.

С итоговым протоколом конкурса можно ознакомиться на сайте Олимпиады школьников Белогорья http://olymp.beluno.ru Награждение победителей состоится в центральном офисе Белгородэнерго накануне Дня энергетика.

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