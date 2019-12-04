2019-12-04T13:49:22+03:00
Общество

Хочешь получить бонусы, стань участником акции

Чтобы получить бонусы за покупки, необходимо открыть брокерский счет в «БКС Брокер», пополнить его на сумму от 100 000 рублей, оформить банковскую карту Банка, и с ее помощью проводить транзакции
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По словам директора по маркетингу «БКС Брокер» Елены Преподобной, подключиться к акции можно до 31 декабря 2019 года.

В течение этого времени клиент будет совершать покупки и получать обратно брокерскую комиссию в виде бонусов на банковскую карту банка. При этом денежные средства поступят без ограничения по сумме не позднее 25 числа каждого месяца. Один бонус равен одному рублю.

Клиент сможет выбрать из четырех видов карт: есть бесплатная, премиальная карта «Брокер PRO», две карты для любителей путешествовать «MORE» и «MORE Prime», а также пакеты услуг «Премьер Базовый» и «Премьер Расширенный».

Узнать подробности об акции можно на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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