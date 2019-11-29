2019-11-29T15:22:09+03:00
Общество

Белгородские студенты-энергетики побывали на первой в регионе цифровой подстанции

Экскурсия прошла в рамках проекта «Профстажировки 2.0»
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Студенты 4 курса Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем (ИЭИТУС) БГТУ им. В.Г. Шухова побывали на первой в регионе цифровой подстанции 35 кВ «Никольское» «Россети Центр Белгородэнерго». Однодневная экскурсия-стажировка организована в рамках проекта «Профстажировки 2.0», официальным партнером которого выступают ведущие предприятия и организации страны, в числе которых ПАО «Россети».

Будущих специалистов заинтересовали управляющие оборудованием цифровые технологии и современные программные комплексы. Начальник южного участка службы подстанций Евгений Мандрыкин пояснил, что на ПС «Никольское» обмен данными между интеллектуальными электронными устройствами выполняется посредством цифрового сигнала. Все данные о параметрах работы оборудования, телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации поступают по цифровым каналам передачи данных в Единый центр управления сетями. При этом диспетчер не только наблюдает за технологическими процессами, но и обеспечивает удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА.

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