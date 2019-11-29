2019-11-29T15:22:33+03:00
Общество

Белгородские студенты-энергетики побывали на первой в регионе цифровой подстанции

Экскурсия прошла в рамках проекта «Профстажировки 2.0»
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

Студенты 4 курса Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем (ИЭИТУС) БГТУ им. В.Г. Шухова побывали на первой в регионе цифровой подстанции 35 кВ «Никольское» «Россети Центр Белгородэнерго». Однодневная экскурсия-стажировка организована в рамках проекта «Профстажировки 2.0», официальным партнером которого выступают ведущие предприятия и организации страны, в числе которых ПАО «Россети».

Будущих специалистов заинтересовали управляющие оборудованием цифровые технологии и современные программные комплексы. Начальник южного участка службы подстанций Евгений Мандрыкин пояснил, что на ПС «Никольское» обмен данными между интеллектуальными электронными устройствами выполняется посредством цифрового сигнала. Все данные о параметрах работы оборудования, телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации поступают по цифровым каналам передачи данных в Единый центр управления сетями. При этом диспетчер не только наблюдает за технологическими процессами, но и обеспечивает удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

По словам доцента кафедры «Электроэнергетика и автоматика» ИЭИТУС Дмитрия Прасола, практическое знакомство с устройством современного энергообъекта поможет ребятам определиться с тематикой дипломных работ, отражающих актуальные задачи будущего работодателя и отрасли в целом. Программа учебного курса института составлена с учетом реальных потребностей и особенностей электросетевого комплекса региона.

- Мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники оправдали ожидания и вуза, и будущего работодателя, - отметил он.

«Профстажировки 2.0» - совместный проект Общероссийского народного фронта и президентской платформы «Россия – страна возможностей». По сути это новый механизм взаимодействия студента и будущего работодателя, который может стать социальным лифтом для молодежи. В частности, конкурс студенческих работ по решению практико-ориентированных заданий поможет попасть на стажировку в крупные компании страны.

Студент 4 курса Никита Мозжаков планирует разработать свой проект реконструкции одной из устаревших подстанций региона.

Студент 4 курса Никита Мозжаков планирует разработать свой проект реконструкции одной из устаревших подстанций региона.

Сейчас на платформе общероссийского проекта профстажировки.рф размещено порядка 4 тыс. кейсов работодателей. Одним из наиболее активных партнеров проекта является компания «Россети», которая разместила для студентов 87 кейсов. Студент 4 курса Никита Мозжаков заинтересовался технологиями модернизации подстанции с применением цифровых технологий и планирует разработать свой проект реконструкции одной из устаревших подстанций региона, а посещение цифровой подстанции «Никольское» поможет ему в этом.

Подать заявку о готовности посвятить тему своей курсовой или дипломной работы решению одного из кейсов можно до 30 ноября. Однодневные экскурсии-стажировки на ведущие предприятия и организации страны в рамках проекта «Профстажировки 2.0» проходят в период с 25 ноября по 6 декабря во всех 85 регионах России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
Новости 24
Белгородские спасатели пришли на помощь кошке
Будет ли 31 декабря у белгородцев выходным
Белгородские студенты-энергетики побывали на первой в регионе цифровой подстанции
В Белгороде обновляют фасад центрального рынка
В Чернянке Белгородской области выбирали юного мэра
Два клуба из Нового Оскола стали призерами областного чемпионата по армейскому рукопашному бою
В селе Теребрено Белгородской области возродили святой серебряный родник
Белгород: рождение нового бизнес-сообщества
Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
В Старом Осколе на площади Победы устанавливают главную городскую елку
Депутата Госдумы от Белгорода Сергея Гаврилова наградили в Кремле
25-летний белгородец открыто нападал на салоны сотовой связи
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис микрозаймов в Белгороде
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
В Белгороде прошел марш-бросок к 250-летию графа-генерала Ефграфа Комаровского
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Белгородские судебные приставы заставили должника оплатить крупный долг по алиментам
«Поезд-Забота» прибыл в Хотмыжское сельское поселение Белгородчины
В Валуйском городском округе утвержден эскиз памятника «Дети войны»
Житель Ивнянского района Белгородчины наказан за кражу паспорта
В Прохоровке родственникам передали останки погибшего лейтенанта Бориса Белохвостова
В Белгородской области с наступлением холодов участились пожары
Экс-начальник противопожарной службы поставлял коммерческой фирме несуществующую спецодежду
Родители-онлайн: в Губкинском городском округе обучат быть хорошими мамами-папами по интернету