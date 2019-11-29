Белгородские студенты-энергетики побывали на первой в регионе цифровой подстанции

Студенты 4 курса Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем (ИЭИТУС) БГТУ им. В.Г. Шухова побывали на первой в регионе цифровой подстанции 35 кВ «Никольское» «Россети Центр Белгородэнерго». Однодневная экскурсия-стажировка организована в рамках проекта «Профстажировки 2.0», официальным партнером которого выступают ведущие предприятия и организации страны, в числе которых ПАО «Россети».

Будущих специалистов заинтересовали управляющие оборудованием цифровые технологии и современные программные комплексы. Начальник южного участка службы подстанций Евгений Мандрыкин пояснил, что на ПС «Никольское» обмен данными между интеллектуальными электронными устройствами выполняется посредством цифрового сигнала. Все данные о параметрах работы оборудования, телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации поступают по цифровым каналам передачи данных в Единый центр управления сетями. При этом диспетчер не только наблюдает за технологическими процессами, но и обеспечивает удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

По словам доцента кафедры «Электроэнергетика и автоматика» ИЭИТУС Дмитрия Прасола, практическое знакомство с устройством современного энергообъекта поможет ребятам определиться с тематикой дипломных работ, отражающих актуальные задачи будущего работодателя и отрасли в целом. Программа учебного курса института составлена с учетом реальных потребностей и особенностей электросетевого комплекса региона.

- Мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники оправдали ожидания и вуза, и будущего работодателя, - отметил он.

«Профстажировки 2.0» - совместный проект Общероссийского народного фронта и президентской платформы «Россия – страна возможностей». По сути это новый механизм взаимодействия студента и будущего работодателя, который может стать социальным лифтом для молодежи. В частности, конкурс студенческих работ по решению практико-ориентированных заданий поможет попасть на стажировку в крупные компании страны.

Студент 4 курса Никита Мозжаков планирует разработать свой проект реконструкции одной из устаревших подстанций региона.

Сейчас на платформе общероссийского проекта профстажировки.рф размещено порядка 4 тыс. кейсов работодателей. Одним из наиболее активных партнеров проекта является компания «Россети», которая разместила для студентов 87 кейсов. Студент 4 курса Никита Мозжаков заинтересовался технологиями модернизации подстанции с применением цифровых технологий и планирует разработать свой проект реконструкции одной из устаревших подстанций региона, а посещение цифровой подстанции «Никольское» поможет ему в этом.

Подать заявку о готовности посвятить тему своей курсовой или дипломной работы решению одного из кейсов можно до 30 ноября. Однодневные экскурсии-стажировки на ведущие предприятия и организации страны в рамках проекта «Профстажировки 2.0» проходят в период с 25 ноября по 6 декабря во всех 85 регионах России.