2019-11-29T10:52:48+03:00
Общество

Белгород: рождение нового бизнес-сообщества

Экспертные сессии для начинающих и действующих предпринимателей «Мой Бизнес – Сегодня» собирают друзей
Ирина ТАРАСОВА
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8 декабря на площадке Белгородской государственной филармонии соберутся начинающие, действующие предприниматели, ведущие эксперты бизнеса. В программе встреч продут экспертные сессии «Мой бизнес – сегодня», на которых запланировано выступление 12 экспертов-практиков.

«Мой Бизнес-сегодня» – это экспертные сессии для начинающих и действующих предпринимателей, созданные в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей. Событие соберет на одной площадке ведущих бизнес-спикеров и все предпринимательское сообщество Белгородского региона. Узнать о мерах государственной поддержки, получить инструменты для развития бизнеса, найти новых клиентов и партнеров и еще многое другое – все возможно в этот день. Здесь завязываются прочные деловые связи и рождается новое бизнес-сообщество. И стать его частью – вполне реально.

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