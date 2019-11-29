Белгород: рождение нового бизнес-сообщества

8 декабря на площадке Белгородской государственной филармонии соберутся начинающие, действующие предприниматели, ведущие эксперты бизнеса. В программе встреч продут экспертные сессии «Мой бизнес – сегодня», на которых запланировано выступление 12 экспертов-практиков.

«Мой Бизнес-сегодня» – это экспертные сессии для начинающих и действующих предпринимателей, созданные в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей. Событие соберет на одной площадке ведущих бизнес-спикеров и все предпринимательское сообщество Белгородского региона. Узнать о мерах государственной поддержки, получить инструменты для развития бизнеса, найти новых клиентов и партнеров и еще многое другое – все возможно в этот день. Здесь завязываются прочные деловые связи и рождается новое бизнес-сообщество. И стать его частью – вполне реально.

К участию в экспертных сессиях «Мой Бизнес - Сегодня» приглашены представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений и действующие предприниматели. Всего заявлено 12 выступлений действующих экспертов-практиков на такие ключевые темы:

- Государственная поддержка предпринимательства;

- Развитие предпринимательства в Белгородской области;

- Новые технологии и тренды для бизнеса;

-Рекламные стратегии и digital-маркетинг;

-Правила построения успешного отдела продаж;

-Личная эффективность и мотивация успешного предпринимателя.

Кроме того, данное мероприятие – отличная площадка для нетворкинга: участники могут завести новые полезные знакомства, найти клиентов, работодателей, пообщаться с единомышленниками, обменяться опытом с коллегами из различных областей деятельности. И главное: каждый может стать частью бизнес-сообщества региона! Участие бесплатно!

Событие проходит в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», при поддержке департамента экономического развития Белгородской области, центра «Мой бизнес» и центра поддержки и развития предпринимательства «LIKE» Белгород.

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