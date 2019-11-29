Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-29T10:35:28+03:00

Международное рейтинговое агентство FitchRatings повысило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до "ВВ-" с "B+", прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости повышен до "bb-"

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Как отмечается в релизе агентства, повышение долгосрочного рейтинга обусловлено улучшением качества активов Банка, ростом его капитализации,стабильным профилем финансирования и высоким уровнем ликвидности.

Подробная информация в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU