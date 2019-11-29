В Старом Осколе на площади Победы устанавливают главную городскую елку

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-29T09:42:21+03:00

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В Старом Осколе устанавливают новогоднюю елку. Новая конструкция старооскольской главной городской елки была установлена впервые в прошлом году. Она представляет собой металлический каркас, состоящий из девяти ярусов, в которые закреплены 10 тысяч искусственных елочек. Символ Нового года высотой с девятиэтажный дом – 29 метров, диаметр основания – почти девять метров. По окружности имеется контргруз, чтобы елка была устойчивой. Больше сотни бантов и разноцветных шаров, большая звезда украсят эту красавицу.

По словам работников МБУ «Зеленстрой», чтобы установить такую конструкцию потребуется около двух недель, привлекаются силы монтажников, энергетиков. В предстоящие новогодние праздники необычная ель, несомненно, станет центром притяжения старооскольцев. Открытие главной городской елки состоится 21 декабря. В этот же день на площади Победы пройдет фестиваль Дедов Морозов «Мороз Fest».

Кроме того, здесь появятся современные арт-объекты и световые инсталляции, необычное оформление сценической площадки. Будет работать зона общественного питания, ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества местных мастеров. В деревянных празднично оформленных домиках организуют торговлю.

ИСТОЧНИК KP.RU