2019-11-29T09:42:21+03:00
Общество

В Старом Осколе на площади Победы устанавливают главную городскую елку

Символ Нового года высотой с девятиэтажный дом
Поделиться:
В Старом Осколе на площади Победы устанавливают главную городскую елку. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ Старом Осколе на площади Победы устанавливают главную городскую елку. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
Изменить размер текста:

В Старом Осколе устанавливают новогоднюю елку. Новая конструкция старооскольской главной городской елки была установлена впервые в прошлом году. Она представляет собой металлический каркас, состоящий из девяти ярусов, в которые закреплены 10 тысяч искусственных елочек. Символ Нового года высотой с девятиэтажный дом – 29 метров, диаметр основания – почти девять метров. По окружности имеется контргруз, чтобы елка была устойчивой. Больше сотни бантов и разноцветных шаров, большая звезда украсят эту красавицу.

По словам работников МБУ «Зеленстрой», чтобы установить такую конструкцию потребуется около двух недель, привлекаются силы монтажников, энергетиков. В предстоящие новогодние праздники необычная ель, несомненно, станет центром притяжения старооскольцев. Открытие главной городской елки состоится 21 декабря. В этот же день на площади Победы пройдет фестиваль Дедов Морозов «Мороз Fest».

Кроме того, здесь появятся современные арт-объекты и световые инсталляции, необычное оформление сценической площадки. Будет работать зона общественного питания, ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества местных мастеров. В деревянных празднично оформленных домиках организуют торговлю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские студенты-энергетики побывали на первой в регионе цифровой подстанции
На Лебединском ГОКе установлены новые фильтры
В Белгороде обновляют фасад центрального рынка
В Чернянке Белгородской области выбирали юного мэра
Два клуба из Нового Оскола стали призерами областного чемпионата по армейскому рукопашному бою
В селе Теребрено Белгородской области возродили святой серебряный родник
Белгород: рождение нового бизнес-сообщества
Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
Депутата Госдумы от Белгорода Сергея Гаврилова наградили в Кремле
25-летний белгородец открыто нападал на салоны сотовой связи
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис микрозаймов в Белгороде
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
В Белгороде прошел марш-бросок к 250-летию графа-генерала Ефграфа Комаровского
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Белгородские судебные приставы заставили должника оплатить крупный долг по алиментам
«Поезд-Забота» прибыл в Хотмыжское сельское поселение Белгородчины
В Валуйском городском округе утвержден эскиз памятника «Дети войны»
Житель Ивнянского района Белгородчины наказан за кражу паспорта
В Прохоровке родственникам передали останки погибшего лейтенанта Бориса Белохвостова
В Белгородской области с наступлением холодов участились пожары
Экс-начальник противопожарной службы поставлял коммерческой фирме несуществующую спецодежду
Родители-онлайн: в Губкинском городском округе обучат быть хорошими мамами-папами по интернету