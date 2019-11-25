2019-11-25T12:16:18+03:00
Общество

Белгородские энергетики внедрили систему спутниковой навигации автотранспорта

Местоположение и перемещение автомобилей визуально отображается на электронных картах
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

В «Россети Центр Белгородэнерго» реализован проект по оснащению автопарка филиала современной автоматизированной навигационно-диспетчерской системой управления транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS. Бортовые блоки смонтированы на все транспортные средства, имеющиеся в филиале. На реализацию проекта направлено 11,6 млн руб.

В основе системы управления транспортом – современные технологии определения местоположения объектов с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS и технологии передачи данных по высокоскоростным каналам связи. Система навигации централизованно собирает, обрабатывает и хранит данные по всем процессам управления и контроля транспортными средствами.

Диспетчер в режиме реального времени отслеживает передвижение автомобилей, фиксирует время простоя, показатели пробега, скорость движения – при необходимости с построением трека выбранного автомобиля за определенный промежуток времени.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- У диспетчера появилась возможность контролировать согласованность работы всего автотранспорта, автоматически выявлять отклонение от плана, при необходимости – выделять дополнительные ресурсы, – рассказывает начальник службы механизации и транспорта Евгений Ворнавской. – В случае возникновения нештатных ситуаций повышается оперативность доставки бригад к месту проведения аварийно-восстановительных работ, что ведет к значительному сокращению времени устранения технологических нарушений, – отметил он.

По расчетам специалистов, навигация позволит снизить расходы на эксплуатацию автотранспорта при одновременном повышении эффективности его работы. В перспективе комплекс пополнится рядом внешних сервисов, таких как «пробки», «дорожные знаки», «погода», «штрафы ГИБДД», «топливные карты».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По улице Кощеевской в селе Кощеево Белгородчины привели в порядок газораспределительные сети
Девушка из Ракитянского района Белгородчины похитила 22000 рублей с банковского счета знакомого
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»
Село Сподарюшино Белгородской области вошло в проект льготного кредитования ИЖС
В Белгороде во время выступления артистка цирка упала из-под купола
В Белгородской области в селе открыли детскую площадку благодаря грантовой поддержке
Директор Бессоновской школы Белгородской области отмечена медалью «За заслуги перед землей Белгородской»
В Старом Осколе из-за аварии затопило несколько улиц
Жителям Валуйского округа презентовали альманах «Возвращение»
6 многодетных семей из Шебекино Белгородской области получили почетный знак «Материнская слава»
Краеведческий музей Краснояружского района Белгородчины провел вечер памяти Героя Советского Союза Григория Добродомова
В Белгородской области задержали гражданина Украины при попытке вывезти 20 комплектов парашютно-тормозных систем
За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 5 пожаров
В селе Стрелецкое Белгородского района ликвидирован пожар в ангаре
На выходные в Белгородской области обещают 15 градусов мороза