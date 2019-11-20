Белгородские энергетики за 9 месяцев ввели в работу 47 МВА новой мощности
Крупным проектом года стала комплексная модернизация ПС 35/10 кВ «Никольское» в Белгородском районе по технологии цифровой подстанции
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С января по сентябрь этого года в рамках реализации инвестиционной программы «Россети Центр Белгородэнерго» ввел в эксплуатацию 47 МВА трансформаторной мощности, построил и реконструировал 366 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. Объем капитальных вложений составил 1,6 млрд рублей (c НДС).
ИСТОЧНИК KP.RU