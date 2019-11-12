Белгородские энергетики улучшат качество оперативно-диспетчерской радиосвязи

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-12T13:59:37+03:00

После выполнения всех организационных и технических мероприятий аналоговые системы радиосвязи будут полностью заменены на цифровые

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«Россети Центр Белгородэнерго» улучшит качество оперативно-диспетчерской радиосвязи за счет применения цифровых технологий. Проект рассчитан на два года.

Сейчас доля использования цифровых систем связи в Белгородэнерго составляет 82%. В рамках проекта планируется заменить 83 аналоговых радиостанций цифровыми, модернизировать диспетчерское программное обеспечение, установить в регионе дополнительно 17 базовых станций и организовать 17 новых каналов передачи данных. После этого показатель использования цифровых систем связи будет доведен до 100%.

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ИСТОЧНИК KP.RU