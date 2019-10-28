В Белгородском регионе нашли посуду бронзового века

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-28T11:58:54+03:00

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В Ракитянском районе в долине реки Пена с 14 по 18 октября проводились археологические раскопки. Известно, в этом месте расположен памятник археологии «Меловое селище-1» и что в долине жили люди уже во II–I тысячелетии до нашей эры. Это подтверждают фрагменты керамической богато орнаментированной посуды, которые находят в этих местах.

Посуду нашли в верхних горизонтальных культурных слоях. А вот бронзовая застежка для одежды, которую обнаружили на раскопках, позволила ученым сделать выводы, что всеми найденными предметами могли владеть переселенцы с верхнего Поднестровья.

Отметим, что раскопки проходят на площади почти 70 квадратных метров. И найденные предметы свидетельствуют, что на территории нынешней Белгородчины в свое время проживали люди в разные эпохи, в том числе и в древние времена.

ИСТОЧНИК KP.RU