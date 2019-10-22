2019-10-22T15:14:10+03:00
Общество

«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»

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Теперь у ипотечных клиентов Сбербанка есть возможность получать консультации врачей круглосуточно из любой точки мира с помощью сервиса DocDoc. «Медицинскую защиту к ипотеке» можно подключить при оформлении полиса страхования жизни и здоровья.

Услуга оформляется на год без ограничений по количеству консультаций терапевта для заемщика или всех членов семьи. Также доступны консультации профильных специалистов и перечень исследований в ближайшей клинике.

- Нам важно заботиться о здоровье наших клиентов, поэтому мы предлагаем подключить медицинскую защиту при оформлении страхования. Уже сейчас сервисом воспользовалось более 30% новых ипотечных клиентов ПАО Сбербанк, - рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

- Медицинская помощь — востребованный сервис среди ипотечных заемщиков, в основном — людей семейных. В этом плане годовой абонемент на медобслуживание от DocDoc — идеальный инструмент, позволяющий оперативно получить квалифицированную медицинскую консультацию по вопросам здоровья всей семьи, - полагает коммерческий директор DocDoc Анатолий Зингер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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