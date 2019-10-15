«Открытие» - ипотечный банк высочайшего класса

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-15T16:20:49+03:00

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В рамках конкурса традиционно отмечаются достижения компаний и бизнес-лидеров, оценивается их вклад в развитие жилищной отрасли в России, укрепление цивилизованных отношений в сфере недвижимости.

У «Открытия» - победа в номинации «Лучшая кредитная организация на рынке ипотечного кредитования».

- Нам очень приятна столь высокая оценка как свидетельство того, что банк стремительно развивается на рынке ипотечного кредитования. За последние полтора года нам удалось полностью перезапустить ипотеку: выстроить новый эффективный процесс, полностью укомплектовать продуктовую линейку и обеспечить для наших клиентов и партнеров выгодные ценовые условия, - говорит Нина Крючкова, вице-президент, заместитель директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Напомним, что в первом полугодии 2019 года банк существенно нарастил объемы ипотечного бизнеса и продемонстрировал рост по всем ключевым показателям. Так, ипотечный портфель вырос на 26%, а выдачи ипотечных кредитов за 6 месяцев превысили 30 миллиардов рублей. До конца 2019 года банк планирует выдать около 35 тысяч кредитов на сумму свыше 85 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU