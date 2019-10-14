Белгородские энергетики подключили к сетям газонаполнительные компрессорные станции
7 АГНКС расположены в крупных городах и районных центрах области
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За 9 месяцев «Россети Центр Белгородэнерго» выполнило 4 475 договоров технологического присоединения общей мощностью 94,55 МВт. К электрическим сетям подключено 3 653 физических лица (53,12 МВт) и 822 юридического лица (41,42 МВт), в числе которых предприятия агропромышленного комплекса, предприятия малого бизнеса, социальные учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU