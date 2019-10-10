Металлоинвест поддерживает сферу образования

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-10T14:29:14+03:00

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В этом году на базе школ №1, №13 и №16 реализуется проект «Школьные инженерные классы». На их оснащение Металлоинвест направил 7,5 миллиона рублей - будут оборудованы специальные цифровые и лего-лаборатории для углублённых занятий по физике, робототехнике и программированию.

- Губкин - город горняков, которому всегда нужны высококвалифицированные инженеры, – отметила Галина Колесникова, директор школы №1. – Благодаря поддержке компании «Металлоинвест» мы сможем развивать инженерные навыки у наших учеников в классах, оснащённых современными технологиями.

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