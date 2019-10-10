Металлоинвест поддерживает сферу образования

В этом году на базе школ №1, №13 и №16 реализуется проект «Школьные инженерные классы». На их оснащение Металлоинвест направил 7,5 миллиона рублей - будут оборудованы специальные цифровые и лего-лаборатории для углублённых занятий по физике, робототехнике и программированию.

- Губкин - город горняков, которому всегда нужны высококвалифицированные инженеры, – отметила Галина Колесникова, директор школы №1. – Благодаря поддержке компании «Металлоинвест» мы сможем развивать инженерные навыки у наших учеников в классах, оснащённых современными технологиями.

В рамках социальной программы Металлоинвеста «Наша смена» образовательные учреждения и лучшие педагоги Губкинского городского округа получили гранты от Компании на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Восемь школ, выпускники которых при поступлении в средне-специальные и высшие учебные заведения выбирают технические профессии, разделили между собой 1 млн рублей. Еще 1,25 миллиона рублей был распределен между шестью школами для реализации проектов по созданию доброжелательного воспитательного пространства. Десять лучших учителей получили премии от Металлоинвеста в размере 25 тысяч рублей.

Фото Н. Рыбцева.

- Металлоинвест и в дальнейшем планирует поддерживать сферу образования Губкинского городского округа. Я благодарю каждого из вас, кто при реализации программы «Наша смена» добился успеха и желаю не останавливаться на достигнутом, – отметил Леонид Альяных, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа».

Корпоративная программа «Наша смена» реализуется в городах присутствия компании «Металлоинвест» – Губкине, Старом Осколе, Железногорске и Новотроицке. В Губкинском городском округе Программа стартовала в 2015 году. Основная цель – комплексная поддержка развитию образования.