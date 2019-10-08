2019-10-08T17:00:58+03:00
Общество

Белгородские «львы» посетили Лебединский ГОК

Игроки волейбольного клуба «Белогорье» провели товарищеский матч со сборной Металлоинвеста
Поделиться:
Фото: Александр БелашовФото: Александр Белашов
Изменить размер текста:

«Белогорье» – один из самых титулованных клубов в истории российского волейбола. Многократно команда поднималась на высшую ступень пьедестала чемпионата России, дважды выигрывала Суперкубок, является восьмикратным обладателем Кубка России. На протяжении многих лет белгородских «львов» поддерживает генеральный спонсор – компания «Металлоинвест».

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородском регионе идет набор юношей и девушек в секцию пожарно-спасательного спорта
Школа, в которой живет доброта
Собака Юкки породы вест-хайленд-уайт-терьер научит детей любить природу
Банк «Открытие»: беспрецедентное снижение ставок
В Белгороде прошла международная конференция по энергетическому праву
В Белгородской области выбрали кролика-богатыря
45-летнего белгородца будут судить за убийство знакомого
В Белгородской больнице скончался 6-летний ребенок, пострадавший на пожаре
V фестиваль «Есенинские чтения» прошел в Шебекинском городском округе
Только через суд бывшим супругам-белгородцам удалось договориться о разделе имущества
В Губкинском городском округе реконструирован газон на улице Чайковского
В Белгородской области водитель насмерть сбил женщину с двумя детьми и скрылся
Судебные приставы Белгородской области формируют кадровый резерв
Клиент банка «Открытие» - лауреат конкурса «APEC BEST AWARD»
В Белгороде в очередной раз пообещали дать тепло в многоквартирные дома
В Белгородском госуниверситете открылась именная аудитория криминальной полиции
Белгородские приставы победно отыграли в соревнованиях по мини-футболу