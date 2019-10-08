Белгородские «львы» посетили Лебединский ГОК
Игроки волейбольного клуба «Белогорье» провели товарищеский матч со сборной Металлоинвеста
Фото: Александр Белашов
Изменить размер текста:
«Белогорье» – один из самых титулованных клубов в истории российского волейбола. Многократно команда поднималась на высшую ступень пьедестала чемпионата России, дважды выигрывала Суперкубок, является восьмикратным обладателем Кубка России. На протяжении многих лет белгородских «львов» поддерживает генеральный спонсор – компания «Металлоинвест».
ИСТОЧНИК KP.RU