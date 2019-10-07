2019-10-07T10:51:50+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах

Сервис биометрической регистрации стал доступен во всех офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Единая биометрическая система (ЕБС) — цифровая платформа для удаленной биометрической идентификации, которая позволяет получать финансовые услуги дистанционно в любое время и в любом месте при наличии доступа к электронным сервисам Банка. В ЕБС используется бимодальная идентификация: фотоизображение лица и аудиозапись голоса.

Воспользоваться сервисом регистрации в ЕБС могут клиенты УРАЛСИБа – физические лица, резиденты РФ. Для регистрации необходимо всего один раз прийти в Банк, cотрудник банка при необходимости поможет клиенту зарегистрировать или подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). А затем зарегистрирует биометрические данные – изображение лица и запись голоса – и загрузит их в Единую биометрическую систему.

Более подробно о регистрации в Единой биометрической системе можно узнать по телефону 8 800 250 57 57 (звонок по России бесплатный), на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или в любом офисе Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские приставы победно отыграли в соревнованиях по мини-футболу
Сбербанк упрощает получение ипотеки
Издан 10-томник к 90-летию белгородского сенатора
В Старом Осколе росгвардейцы разыскали водителя, совершившего наезд на подростка
Белгородцы побывали на празднике русского самовара
Аллея Добра появилась в Новом Осколе
В Валуйском городском округе благоустроен родник
12 старооскольских дворов станут комфортнее
На Белгородчине почтили память девушек-минеров, погибших в 1943-м
Белгородская область: зима короче, лето теплее
Где в Белгороде отключат электричество
Более 500 белгородцев и жителей других городов выйдут на старт полумарафона Pulse
В Алексеевком городском округе Белгородчины присоединились к акции "Классный лес"
В Белгороде пройдет II Всероссийский конкурс искусств «Новая звезда-2019»
Белгородские строители отдадут тяжелую технику за долги
В Беломестном на Белгородчине появилась новая игровая площадка
В Старом Осколе появились музыкальные лавочки
В Шебекинском городском округе благоустроена площадь возле Модельного Дома культуры
В Белгородском аквапарке определились с ценой посещения
Губкинские оперативники задержали конокрада
В Старом Осколе арестован подозреваемый в нападении с оружием на подростка