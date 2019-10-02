Миллиард рублей малому бизнесу

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-02T16:12:38+03:00

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Речь идет о программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития РФ. Она позволяет предприятиям, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях экономики, привлечь финансирование на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств по ставке до 8,5% годовых.

- Благодаря программе льготного кредитования малый и средний бизнес получил возможность привлекать финансирование на льготных условиях. На сегодняшний день общая сумма заявок по программе, находящихся на рассмотрении банка, составляет более 10 миллиардов рублей, и это еще раз подтверждает интерес бизнеса к этому продукту, - отмечает заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Елена Куроптева.

В рамках программы, действующей до 2025 года, максимальная сумма финансирования на оборотные цели составит 500 миллионов рублей на срок до трех лет, на инвестиционные цели - 2 миллиарда до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU