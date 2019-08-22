Мужчины и женщины: особенности потребительского поведения

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-22T12:25:47+03:00

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Женщины покупают полисы страхования жизни чаще мужчин, однако средний чек у последних - в два раза выше. Наиболее значительное отличие - валюта договоров накопительного и инвестиционного страхования жизни. Женщины предпочитают в основном рублевые продукты, мужчины же в 2 раза чаще женщин заключают договоры в долларах и евро.

- По данным Международной организации труда, представители прекрасного пола в мире зарабатывают примерно на 18% меньше мужчин. В России эта разница достигает 30%, – комментирует директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах жизнь» Наталья Белова, – Инвестируя меньшую сумму, женщины меньше задумываются и о диверсификации вложений, мужчины же стремятся нивелировать риски.

Оформляя полисы инвестиционно-накопительного страхования жизни, почти 100% женщин указывают конкретного выгодоприобретателя, который в случае неблагоприятного события получит сбережения. По «мужским» полисам - только 71%.

- Это связано с тем, что женщины чаще копят на определенную финансовую цель для близких – как правило, детей. Мужчины - чаще «для себя», но это, скорее, не признак большого эго, а выполнения роли главы семейства. Он хочет сам контролировать финансы, – объясняет Белова.

ИСТОЧНИК KP.RU